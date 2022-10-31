越南組團社旅遊業者參觀亞洲新灣區遊艇碼頭及高雄流行音樂中心，讚嘆新型建設。（柯宗緯翻攝）

10月中旬國境解封後，高市觀光局也搶攻海外遊客市場，近期已加速協調航空公司，因應市場機動調整，小港國際機場陸續復飛越南、日本、中國大陸及香港、菲律賓等地共7條航線，而近日越南踩線團也搶先到高雄，可望開拓東南亞旅遊市場。

高市觀光局指出，復飛路線包括，越捷航空復飛河內、胡志明航線。中華航空復飛菲律賓、華信航空復飛廈門；國泰航空及香港快捷復飛香港等，後續11月起長榮航空、台灣虎航等多家航空業者，也將復飛日本與韓國各地航線及包機產品。

高市觀光局長周玲妏指出，國境開放後，首波復飛航班多以北部機場為主，對於南部民眾仍不便，此次高雄觀光局與交通部觀光局合作，邀請越南國家旅遊局及旅遊業者踩線團走訪高雄。

周玲妏指出，這次越南「越捷航空」看好高雄陸、海、空交通便利，搶先開航高雄-胡志明、河內雙航線。她感謝交通部觀光局力邀越南旅遊業者踩線團及越南國家旅遊局官方代表團來高雄參訪，盼增加彼此合作機會共創商機，擴大高雄後疫時期國際觀光量能，進一步開拓東南亞旅遊市場。

高市觀光局指出，疫後時期首度接待越南國家旅遊局的代表及該國旅行社所組成的踩線團，特別由交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅邀請並帶團到高雄參訪，高市觀光局也邀請高雄市旅行及旅館業等共同接待及洽談雙邊互送遊客，席間交流互動熱絡、積極尋求合作商機。

周欣毅表示，國境開啟後，交通部觀光局各駐外辦事處，積極力邀各大組團社來台踩線，但多數集中於中北部，此次特別感謝高雄觀光局熱情邀請，越南代表們都感到很滿意及驚豔，也拍了許多美照與短影片將分享給越南親朋好友。

此次越南踩線團走訪亞洲新灣區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、大港倉410、棧貳庫等新興景點，也前往佛陀紀念館與蓮池潭等傳統文化景點，同時還體驗水岸輕軌及愛之船等。