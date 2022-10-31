能源轉型也要兼顧社會正義，台南市政府2022年透過跨部門整合，與力暘能源、茂鴻電力、智禾金碳及睿禾控股公司等民間企業共同合作，共協助21戶弱勢家庭進行汰換老舊耗能設備，讓這些弱勢家庭不只可以減輕電費負擔，更能帶動環境永續發展，預估輔導後每年共可節省約4萬度電。

台南市長黃偉哲說，依據工研院「家庭用電消費習慣調查」，台灣家庭平均最耗電的3項用品，分別是冷氣、冰箱及照明設備，然而，對弱勢貧困者而言，這些耗能的家電只能是他們唯一的選擇。

為了協助弱勢家庭，台南市府團隊與民間企業共同合作，透過專業團隊輔導並協助更換耗能家電，不只能降低高電費支出，更能為這些弱勢家庭帶來更好的生活品質，黃偉哲強調，非常感謝力暘能源、茂鴻電力與智禾金碳及睿禾控股公司贊助，在產業發展的同時也能回饋社會，讓公私資源相輔相成，未來將會持續推動相關政策，將節約能源的效益延伸到社會的各個層面。

台南市經發局局長陳凱凌說，本次計畫首先請社會局提供潛在輔導對象，以本市低收入戶、中低收入戶、身障等弱勢族群為主，再以「能源支出占比」及「家庭生活狀況」為優先考量，後續由台南經發局組成專業輔導團隊，實地訪視並診斷用電情形，並向用戶宣導各項節能知識。

同時媒合民間愛心企業贊助弱勢家庭汰換老舊耗能設備，像是冰箱、冷氣、洗衣機等，除貼合家戶原先生活與使用習慣外，新設備皆達到節能標準，期望在節約能源的同時，亦能同步推動社會公益。(記者張雅雲/台南報導)