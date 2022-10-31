中央流行疫情指揮中心表示，近期發現網路上有人兜售陽性結果的快篩試劑，屬於違法行為，已請檢調進行調查。指揮中心發言人莊人祥提醒，無論是買方或賣方，都可能面臨不同程度的處罰，請民眾勿以身試法。

莊人祥說明， 如果購買者將陽性快篩試劑用於騙取財產，例如偽稱確診以向保險公司獲取防疫保險金，可能觸犯刑法的詐欺取財罪；若賣方有預見購買者將用於騙取財產，且購買者確實著手為之，賣方也可能成立詐欺取財罪的教唆犯或幫助犯。

另外，若將陽性結果快篩試劑用於就醫診療，並謊稱為其快篩結果，則有違反傳染病防治法第31條所定的據實陳述義務，依該法69條第1項第1規定，處新臺幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

如果又於自主疫調回報系統上不實填寫為診者，已妨礙疫調進行，則違該法第43條第2項規定，依該法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。