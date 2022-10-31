台南市政府文化局為紀念文學巨擘葉石濤對台灣文壇的貢獻，從去年起開辦「葉石濤短篇小說文學獎」，並提供30萬元的首獎獎金。歷經首屆首獎從缺後，今年葉石濤短篇小說文學獎再度徵選後，由吳佳駿以《爺爺和我說》奪下首獎，成為開辦後首名首獎得主，頒獎典禮將於11月19日上午10點與葉石濤文學紀念館館慶同步舉行。

文化局表示，吳佳駿是高雄人，目前就讀台北藝術大學文學跨域創作所。得獎作品《爺爺和我說》，以魔幻寫實的描寫手法，帶出原住民族地景的消逝，風格獨樹一幟。吳佳駿還曾榮獲台積電文學賞、林榮三文學獎，作品也曾入選九歌110小說選、2022台灣金典獎，並曾出版《新兵生活教練》一書。

評審團指出，此次投稿作品探討的題材與議題相當多元，創作者的年齡層跨越世代，最年輕的參加者僅13歲、最長則有83歲，橫跨數個世代的筆耕者傾巢而出，足見文學創作能量的蓬勃。

其中，除有許多描寫不同族群及人文時事的探討，更不乏對台灣土地及歷史的著重與關懷，評審團對此次文學獎徵件作品中，充滿諸多地域特色的稿件感到驚艷，更樂見台灣文學的奇花異卉，透過本獎在府城崢嶸盛放。

市長黃偉哲除恭喜吳佳駿外，也期許在即將迎來台南400年之際，能藉由「葉石濤短篇小說文學獎」，繼續向世人傳承葉石濤的文學創作精神，吹響台灣文學復興的號角。