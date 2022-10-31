韓國男團「JYJ」成員金在中原訂2020年3月來台舉辦演唱會，但整整延遲3年，終於將在明（2023年）3月4日舉辦因疫情延期的演唱會，先前已購票的粉絲笑稱這是等待最長時間的「早鳥票」，為了感謝粉絲的等待和支持，這次演唱會準備的更多元，將帶來獨一無二、屬於金在中獨有的音樂。

金在中今年9月，時隔6年再度發行的正規專輯《BORN GENE》共有8首歌曲，主打歌〈NOBODY LIKE YOU〉充滿活力的爵士鼓和感性的吉他聲組合，讓人留下深刻印象。而近日韓國發生梨泰院踩踏事件，造成154人死亡，金在中原定昨在日本名古屋舉行演唱會，在演出前2小時忍痛宣布取消，為亡者哀悼，他也親自現身舞台，向90度鞠躬粉絲們致歉，坦言內心不好受。

「KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI」將於2023年3月4日晚間6點在台北國際會議中心（TICC）登場，持原票券要進行退票者，可於今年11月15日前向ibon售票系統進行全額退票，之後將再重新售票。更多詳情請洽希林國際官方臉書。