受到東北季風及奈格颱風外圍環流影響，宜蘭山區昨起開始下豪大雨，考量學生安全，校方今各別宣布停班停課，有大同鄉四季國小英士分校（含幼兒園）、寒溪國小及南澳鄉的澳花國小、南澳高中共4所。

宜蘭縣下午1時10分，大同鄉24小時累積雨量達545mm，南澳鄉更高達747mm；遂大同鄉四季國小英士分校今上午10時即宣布停班停課、寒溪國小下午2時起停班課，及南澳鄉澳花國小自中午12時起停班課、南澳高中則是下午2時40分停班課。