立法院教育及文化委員會今考察「新北地區藝文建設」，前往鶯歌區視察新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館等藝文建設。文化局指出，新北市美術館主體工程預計明年完成，戶外園區將在完工後優先開放，2023年台灣設計展也在此展出，希望配合三鶯文創計畫，打造北台灣藝術重鎮。

立法院今協同文化部、經濟部工業局、台灣設計研究院與台灣鐵路管理局一同考察，文化局指出，配合新北市美術館興建計畫，市府2020年成立跨局處專案平台，推動三鶯文創整合計畫，並逐年滾動修正，透入總經費約552.8億元，統合跨局處22項工程建設、18項軟體建設，包含新北市美術館、捷運三鶯線、三鶯大橋改建、捷運路廊、「陶、藝、山、水」四藝徑。

透過上述建設，將新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街等藝文觀光景點串聯，市府也投入9700萬元改善鶯歌美食廣場，啟用後深受在地民眾歡迎，盼結合藝文、休閒、觀光，將三鶯地區打造成北台灣最重要的藝術觀光城。

文化局表示，新北市美術館坐落在鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，為新北第一座公有美術館，以「全民美術館」為宗旨，形塑美術館景觀氛圍，新美館占地4.4公頃，總樓層為地上8樓、地下3樓，室內約有9800坪，主體建築工程是由建築師姚仁喜結合三鶯自然風土，打破封閉式的建築設計，以「蘆葦叢中的現代美術館」為靈感，強調自然與環境共存的概念。

另外，鄰近的鶯歌陶博館20年來也致力推廣台灣陶瓷文化，深耕陶藝展覽、美學推廣、藝術教育、產業連結等面向，陶博館2019年至今年10月也在管理維護及修繕、教育推廣、活動辦理等項目，投入2.7億元的經費，辦理6202場次推廣活動，像是國際陶藝雙年展、台灣陶藝獎、陶藝學院、鶯式生活等皆獲得國內外肯定。

文化局表示，新北市美術館、鶯歌陶博館未來將形成雙館磁吸效應，帶動三鶯地區的藝文觀光發展，2030台灣設計展也將以新美館為中心，拓展至陶博館、鶯歌老街、鶯歌火車站等區域，結合地方藝文和休閒場域，展現城市轉型的創新成果，盼中央未來能共同挹注資源，打造北台灣藝術重鎮。