吸引廣大愛樂者目光的臺北市立國樂團（以下簡稱北市國）TCO劇院，繼2017年《李天祿的四個女人》、2019年《我的媽媽欠栽培》之後，今年度與音樂劇團躍演合作、再次推出原創國樂臺語歌劇《蔥仔開花》，於11月4、6日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院隆重登場。

本劇主創陣容堅強，由知名導演魏德聖擔任創意總監，金曲獎作曲家李哲藝擔任作曲，尚和歌仔戲劇團團長梁越玲編寫劇本，躍演藝術總監曾慧誠擔任導演；今年7月在北藝中心大劇院取得兩場完售佳績後，將由陳美玲、蔣啟真、孔孝誠等國內十數名頂尖聲樂家，與指揮江振豪和北市國磅礡的現場演奏。

劇中描述對臺灣這塊土地有莫大貢獻的馬偕牧師夫人張聰明的精彩人生。生於19世紀的張聰明，原名張蔥仔，雖是受盡欺凌的童養媳，卻總在人生關鍵時刻，奮力為自己做出最佳選擇，也陪伴馬偕牧師四處宣教、行醫、辦學，對臺灣做出莫大的貢獻。

這次與北市國合作的《蔥仔開花》，是由國內知名導演魏德聖提議構想。為何會以「張蔥仔」做為故事主角，而不是一般人所熟知的馬偕牧師？魏德聖表示，「人都是愛聽故事的，原本我的確想拍的是馬偕的電影，但在蒐集素材、資料的過程中，發現馬偕夫人張聰明的故事，在當時重男輕女的時代背景下，更顯精彩也更具生命力，但卻很少人知道她。」

梁越玲表示，書寫這樣一位跨越型的女性故事，她不以悲情的敘述，而是以張蔥仔聰明機伶的個性做出發點，「我想像她的成就，必然沒有花太多時間自怨自艾，她的每個決定，涵養了日後的牧師娘，如何一肩擔起大局。」

李哲藝特別在創作時也下了不少苦心，「為了讓觀眾更能直接地進入情境中，我特別依照歌詞的臺語韻腳去寫，期望觀眾不看字幕也能聽得懂。」導演曾慧誠表示，兩度與國樂團合作下來，「感受到國樂的音色和聲響，和西方歌劇有很大的不同，加上美聲的唱腔，與臺語唱詞音韻的融合，會形成特別的腔調之美，值得觀眾進場品味。」

高雄場次將於11月4日晚上7時30分、11月6日下午2時30分在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。演出與購票資訊請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

臺北市立國樂團國樂臺語歌劇《蔥仔開花》，將於11月4、6日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。(圖／臺北市立國樂團提供)

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