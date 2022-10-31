國民黨高雄市長候選人柯志恩昨舉辦南方響起造勢，仍特地抽空受邀參加誠義里里長劉啟芳競選總部成立大會。（柯宗緯翻攝）

人稱「大牛里長」的高市里長聯誼會總主席劉啟芳為國民黨籍老里長，但近日高雄市長陳其邁陣營釋出拔樁訊息。對手、國民黨高雄市長候選人柯志恩不認被拔樁，今（31）日柯陣營強調，劉啟芳也用實際行動證明對於柯志恩的支持，柯對於大牛里長的感恩之心，從不曾改變。

陳其邁10月初特地到劉啟芳開設的鳳山知名牛肉麵店用餐，並參與劉啟芳所主辦的座談會，席間與10多位名里長暢談鳳山建設，自此劉啟芳被傳是「挺邁」，而外界又解讀綠營成功拔了藍營樁腳。

柯志恩昨舉辦南方響起造勢，仍特地抽空受邀參加誠義里里長劉啟芳競選總部成立大會。柯志恩強調，大牛里長就如他所服務的誠義里，充滿誠心與正義。過去柯志恩在鳳山不少場合都看到大牛里長努力的身影，讓她感受到鳳山滿滿的溫情與支持。

柯陣營認為，面對對手陣營放話劉啟芳里長「挺邁」，劉啟芳也用實際行動證明對於柯志恩的支持。柯志恩也期望鄉親支持劉啟芳連任、繼續當主席，同時也要挺國民黨提名的里長、議員以及市長候選人，讓高雄翻轉。