野村證券最新報告認為，近期人民幣匯率對美元的快速貶值，引發中國人民銀行（大陸央行）的直接干預；監管層可能進一步利用商業銀行持有的外匯進行干預。

香港《信報》報導，野村證券報告指出，隨著中共最新的領導層重組，中國金融體系的監管可能會進一步整合至中共中央財經委員會，若其認為有必要穩定人民幣匯率，可能比以前更迅速地採取行動。

報告認為，由於中國官方外匯存底目前僅略高於3兆元（美元，下同），中央財經委員會不太可能使用官方外匯存底來干預外匯市場，而商業銀行體系自2020年初以來已積累逾6290億元的外匯存款，這部分外匯將被使用。

野村證券表示，市場須留意中國監管層的干預。外需疲軟、動態清零政策和房地產市場動盪，仍將在未來幾個月對人民幣造成很大的下行壓力。

據野村證券的報告測算，2020年1月至2022年9月，中國商業銀行外匯存款、外匯貸款、客戶外匯淨購入、自營業務淨流入分別為1272億元、290億元、5793億元和-344億元，因此淨外匯流入約為6430億元。由於在此期間人行僅從銀行淨買入139億元，商業銀行累計持有的外匯約為6291億元。