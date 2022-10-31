台中市肉品市場拆除變身「豬事圓滿公園」第一期工程完工並於10月31日盛大啟用。（馮惠宜攝）

豬事圓滿公園以嘉年華繽紛花園為主軸，區內設置「諸事順利‧圓圓滿滿」、「其樂融融」及「七福星」等主題意象設施。（馮惠宜攝）

台中市肉品市場去年底結束屠宰業務並將市場老舊建築物拆除用地重新活化，其中佔地兩公頃主題公園「豬事圓滿公園」第一期工程完工並於10月31日盛大啟用，市長盧秀燕主持啟用典禮開心宣布，市府將「鄰避」屠宰場轉型為「鄰聚」美樂地公園，佈置七福星小豬佇立於步道旁迎接遊客，歡迎民眾來此拍照打卡，帶來滿滿福氣。

位於北區的肉品市場曾經造成周遭環境的噪音、氣味問題，在地方民眾期許下完成拆遷，經過市府團隊努力下，已將肉品市場老舊建築物拆除，並將該用地一分為三，規畫改造成「綜合商場」、「社會住宅」及「主題性公園」。

市府也在31日舉行北區豬事圓滿公園（第一期）、東成二街道路開闢及興進園道花之道聯合完工啟用典禮，由市長盧秀燕主持。

盧秀燕說，過去40年來，台中市肉品市場一天屠宰1200頭豬隻，對民生發展有貢獻，豬事圓滿公園取名呼應肉品市場歷史，象徵朝新時代邁進，公園入口處設置「諸事順利‧圓圓滿滿」意象設施，以圓滿、幸運草、種子及無限符號等元素，象徵諸事大吉，將讓北區更繁榮。

建設局長陳大田說，豬事圓滿公園分期、分區闢建，以嘉年華繽紛花園為主軸，營造活潑歡樂氛圍，保留公園既有老樹，打造生態永續場域；第一期以建置入口空間、區內步道、活動廣場、活動草坪為主，並設置「諸事順利‧圓圓滿滿」、「其樂融融」及「七福星」等主題意象設施，今年9月完工。

陳大田進一步指出，建設局已編列約4000萬元，著手啟動公園二期規畫設計，以建置主題共融遊戲場及體健樂活區為主，創造多功能樂齡遊憩空間，設計階段將辦理意見交流會，邀集相關團體及地方代表出席，聽取意見再進行細部設計，符合在地需求。