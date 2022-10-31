全球車用晶片市場依舊供不應求，為半導體產業中的少見藍海，恩智浦半導體(NXP)宣佈，推出OrangeBox汽車級開發平台，該平台整合廣泛的恩智浦無線技術，從廣播無線電、Wi-Fi 6和藍牙、到具備超寬頻和藍牙低功耗的安全汽車門禁，以及基於802.11p的V2X。OrangeBox是個單一的安全增強型模組化開發平台，能夠在車輛網關以及其有線和無線技術之間提供統一的介面。OrangeBox汽車開發平台預計於明年上半年向客戶提供。

當今的汽車比以往任何時候的互聯程度都要高，並且能夠運用各種無線技術為駕駛者提供從車載娛樂系統到先進安全功能等應用。然而，這些技術分佈於整個車輛架構，進而帶來各種挑戰，隨著增添的連接功能越來越多，以及網路攻擊面的擴大，也將導致這些挑戰變得日益嚴峻。OrangeBox將這些當前和新興的外部無線介面統一至單一的安全增強型連接域控制器中，然後透過恩智浦高速乙太網連接至安全車輛網關。這種經整合的一站式方法可以減少開發工作，強化資料在多個通訊介面之間的傳輸，使所有進入車內的資料流量都能得到一致且先進的安全保護，同時簡化V2X和雲端應用的部署。

OrangeBox作為模組化平台，能夠幫助OEM廠商和Tier-1供應商靈活適應不同地區對蜂窩連接和V2X的需求，並支援進行必要的現場更新，以跟進持續變化的技術。這有助於加速上市時間，降低複雜性，並為應用部署提供完整的系統參考設計。

恩智浦半導體副總裁暨汽車邊緣處理事業部總經理Dan Loop表示，透過將汽車無線技術整合至一個與汽車網關高速連接的集中式域控制器，恩智浦能夠為車輛創建一條單一路徑，使汽車與外部世界實現無縫連接。這不僅有助於降低成本，簡化開發流程，還可為資料豐富的車輛解決集中式安全連接需求的關鍵難題。

恩智浦OrangeBox的中央處理器為i.MX 8XLite應用處理器，該處理器運行基於Linux的統一軟體平台，以管理汽車無線連接。其中包括連接中央汽車網關的恩智浦千兆乙太網，便於其他汽車系統更輕鬆地運用整合無線連接帶來的優勢。OrangeBox汽車開發平台預計將於2023年上半年向客戶提供。