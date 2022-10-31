屏東縣政府31日於縣府大禮堂舉行外籍英語教師教學成果展，邀集縣內12所具有英語及雙語辦學特色亮點學校，以「外師 in 屏東，未來國際通」為主題，展出豐碩的英語教學成果及外師豐沛的教學能量。

成果展活動在長榮百合國小師生帶來精彩的英語歌謠表演揭開序幕，此外，亦有忠孝國小外籍教師Paul帶領學生進行「帶式橄欖球」教學演示，體現英語教育與音樂、體育等學科融合的教學能量。

屏東縣長潘孟安看見國小學生對於英文會話勇於表達且談笑自如，感到相當地欣慰及感動，他說，透由本土英語老師及外師相互配合及引導，將英語課程結合多元議題，運用生活創意融入在地節氣與文化，激發出學生使用英語表達的機會與頻率，讓學習英語不再是生背會話及辭彙，而是能從生活中融入，跳脫傳統框架，贏在起跑點。

「語言不只是學習扎根的基礎，更是通往世界大門的鑰匙」潘孟安強調，縣府團隊自109學年度起配合「2030雙語政策」，引進25名外籍英語教學人員加入現場教學，110學年度雖受疫情影響，仍不畏艱難成功引進34名外籍英語教學人員入校服務，並於111學年度持續引進38名外籍英語教學人員入校，且引進人數仍穩定成長，未來全縣162所小學及34所高國中，將達成校校有外師教學的里程碑。

屏縣府教育處表示，英語教學本土協同教師亦功不可沒，惟有仰賴本土協同教師的投入及貢獻，為外師與學生之間搭起重要溝通橋樑，引領學生進入英語領域，這些來自不同國籍及民族的外籍英語教學人員，才得以將世界樣貌帶進校園，讓孩子了解世界局勢，並激發對知識探索興趣，藉此提升國際視野競爭力。