全國教育產業總工會點名台中市私立嘉陽高中多年來財務惡化，教師薪資遭設上限，向教育局反應均石沉大海。台中市教育局指出，接獲反映後即刻進行了解後，學校即已發放教職員薪資，教育局並非沒有作為。另台中市目前並無私校提出退場申請。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，台中市私立嘉陽高中多年來因財務顯著惡化，教師薪資遭設上限，超過的一律砍掉，且教師之基本鐘點竟從16節一路增加到21節，教師長期在做功德，全教產所屬之地方工會向教育局反應均石沉大海。

台中市教育局指出，有關嘉陽積欠薪資部分前經全國教育產業總工會反應，教育局即刻進行了解後，學校即已發放教職員薪資，教育局並非沒有作為。

教育局表示，依「教師待遇條例」第17條規定，私立學校教師之職務加給、學術研究加給及地域加給，應將所定支給數額納入教師聘約；私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額。教師加入工會者，授權由工會代表協議。學校調整基本鐘點與學術研究費部分，為維護學生受教及教職員工權益，教育局已要求私校務必依規定辦理並列入私校考核參據。

教育局提到，私校退場應依據立法院通過之「私立高級中等以上學校退場條例」規定並提私校退場審議會辦理，目前台中市並無私校提出申請。