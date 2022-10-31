靜宜台文系擁有台灣文學研究、藝文創作、文學傳播及文化創意等核心課程，並推出「文化創意產業實務實習課程」，協助學生與職場無縫接軌。(靜宜大學提供)

靜宜台文系近年將「文學轉譯」展現在文學繪本、文創商品、桌遊及漫畫作品中，讓台灣文學作品在不同世代獲得更多閱讀族群。(靜宜大學提供)

靜宜台文系「議題導向」及「文學轉譯」學習歷程，貼近台灣人文價值，訓練學生具多元敘事力與軟實力。(靜宜大學提供)

靜宜台文系強調「做中學」，重視學生的多元學習樣態及實作成果。(靜宜大學提供)

靜宜台文系積極跨界媒合，讓台灣文學呈現不同載體、多元形式，呈現新的詮釋視野與閱讀性，並讓年輕一代重新認識經典文學作品。(靜宜大學提供)

靜宜大學台文系擁有台灣文學研究、藝文創作、文學傳播及文化創意等核心課程，更首開全台大學文學相關系所推出「文化創意產業實務實習課程」，協助學生與職場無縫接軌。台文系主任黃文成說，近年更將「文學轉譯」展現在文學繪本、漫畫、文創商品、桌遊等作品中，讓台灣文學在不同世代獲得更多閱讀族群。

黃文成指出，有別於其他傳統文學相關系所，該系強調「做中學」，重視學生的多元學習樣態及實作成果；並透過「議題導向」及「文學轉譯」學習歷程，貼近台灣人文價值，訓練學生具多元敘事力與軟實力，希望出校園作品就是其學習歷程檔案。

黃文成表示，以靜宜校友為例，該生在校期間受到完整的書寫、報導文學及編輯、採訪、紙本與數位出版等訓練，並擔任系刊主編，畢業後利用完整作品，立即獲聘為知名企業刊物的主編。文化部近年來積極推動文學轉譯創作，更針對台漫設立漫畫出版發行及推廣行銷補助作業。

今年適逢作家李昂《北港香爐人人插》創作發表25周年，台文系積極跨界媒合，並獲得李昂授權、邀請香港知名畫家柳廣成將小說改編成漫畫；讓台灣文學呈現不同載體、多元形式，呈現新的詮釋視野與閱讀性，讓年輕一代重新認識經典文學作品。

黃文成強調，除以漫畫方式轉譯經典文學外，台文系也積極爭取國家文學館補助，將研發與動物生態有關的文學桌遊，並透過李長青等8位知名作家的作品，探討生態及動物生存權等議題。未來將結合高國中生命教育，以桌遊方式讓學生透過遊戲反思、多元學習。