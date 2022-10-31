花蓮遠雄海洋公園歡慶20周年，再度攜手美人魚團隊，於11月1日起，推出嶄新的「人魚實境秀」表演，將帶給遊客全新感受。（花蓮遠雄海洋公園提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮遠雄海洋公園歡慶20周年，除打造全新主題花車、更新遊憩設施，更再度攜手美人魚團隊，於11月1日起，推出嶄新的「人魚實境秀」表演，更首次邀請男性人魚演出，盼打破刻板印象，帶給遊客全新不一樣的演出。

海洋公園與漁生工作室合作，規畫全新的「人魚實境秀」表演並加入少見的男性人魚，園區歡慶美人魚們集體回游，今還特別邀請知名Youtuber「父女對話」赴花蓮與人魚們一同表演，海牛池內的美人魚們，伴隨著美聲小女孩蕭莉兒（Ariel）嘹亮純淨的歌聲翩翩起舞，畫面相當優美，成人魚實境秀一大亮點。

海洋公園指出，男性人魚由表演者鄭瑋中扮演，是全台少數的男人魚，在園區首度亮相，他在2016年開始接觸人魚活動，一開始都是在海邊玩，得知園區有人魚招募活動後，才開始考照訓練。然而，此次人魚招募不同以往以全台選拔方式進行，歷時3個多月時間，吸引全台各地的人魚前來報名，最遠來自恆春、雲林，而園區也希望提供一個表演舞台，讓全台專業舞者能在此展現自己。

海洋公園表示，全新的「人魚實境秀」將於11月1日展開，目前規畫一天兩場次，並針對節慶調整表演內容，由於「人魚實境秀」先前在暑假演出時幾乎場場爆滿，相信這次的回歸演出能搭上園區20周年順風車，替園內增加至少2成的來客數。

不過海洋公園為維護「人魚實境秀」演出品質，表演採預約制，民眾入園前可先行預約，園方也會是當天現場遊客人潮決定是否加場演出。 另，園方透露，明年將籌備規畫「美人魚」學校，盼能培育更多的表演者，帶給遊客更不一樣的感受。

此外，海洋公園慶祝20周年，除規畫活動，另祭限定促銷優惠回饋民眾，包含獨家親子套票1214元、吃喝玩樂雙人券1780元、包吃包住包玩的親親海洋夜未眠系列活動，3至6歲每人1699元，7歲以上每人2699元等票價，民眾即起至11月7日止，可至2022 ITF 台北國際旅展網路商城購買，或到海洋公園官方網路商城查看詳情。