雲林縣斗南鎮長青食堂中央廚房工程開工，因應超高齡社會來臨。（張朝欣攝）

雲林縣斗南鎮公所31日舉行中央廚房工程開工記者會，由雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛等人共同主持，斗南鎮65歲以上長者比例達19.7％，即將邁入超高齡社會，透過長青食堂中央廚房的設置，可為社區內無活動中心或無廚房的長者提供送餐服務，落實在地老化的社會福利。

雲林縣政府府今年補助斗南鎮中央廚房消防設備及修繕工程590萬3550元，以及廚房設施設備費355萬1980元，希望藉由社區的陪伴，減輕出外子女對父母的擔憂，讓長青食堂不僅是共餐場所，更是推展社會福利的重要場域。

張麗善表示，雲林縣面臨人口老化的問題，縣府積極辦理相關社會福利，除了持續布建160處長青食堂與163處社區照顧關懷據點，也結合科技推出多元守護失智老人的穿戴設備與方案，並率全台之先，開辦「失能老人親屬照顧津貼」。

張麗善說，重陽敬老禮金方面，為了讓雲林縣長者有尊嚴、更快樂，將原本發放重陽禮金的70歲門檻下修至65歲，65歲至69歲可領1000元，70至79歲維持2000元，80至89歲加碼至3000元，90歲以上6000元，百歲人瑞可領1萬2000元。

張麗善指出，縣府除了推動長青食堂、加碼敬老禮金，還推動失智或獨居長輩智慧手錶及提供愛老眼鏡等敬老政策，希望透過各種社會福利網絡，守護雲林長者身心靈的健康，打造雲林縣成為銀髮樂齡城市。