俄烏戰爭開打後，歐洲能源危機變得更為嚴重，原先各國都全力增加天然氣庫存量，以解決秋冬極端氣候的鉅額用量，不過近期歐洲的天氣比想像中還要暖和，多個城市氣溫都創下有史以來最熱十月，這也讓歐洲國家能喘口氣，能有較多資源面對更為寒冷的11、12月，普丁的能源戰再遇打擊。

美國財經媒體報導，上周，德國平均氣溫落在20度左右，法國與西班牙的海灘也湧入享受日光浴的民眾，倫敦的氣溫也落在22.9度，比歷年平均氣溫還要高，東南歐斯洛維尼亞與克羅埃西亞更是創下有紀錄以來最熱十月。

在此狀況下，歐洲天然氣的價格因此下跌，短短一個月重挫超過4成，儲存設施裡的容量一直維持在高點，緩解消費者、企業與政府的壓力。不過市場也持續關注未來的天氣動態，氣溫將成為歐洲能否渡過冬季能源危機的關鍵。

歐盟針對俄羅斯發動經濟制裁，讓俄羅斯切斷能源供應反制，天然氣輸氣量趨近於零，歐盟國家承受能源價格高、電價上漲及通膨飆升的惡性循環，進而拖累經濟數據。

俄羅斯總統普丁將能源「武器化」讓歐盟相當不滿，因此今年冬季的氣溫則成為歐洲能否扭轉戰局的關鍵，不過專家也提到，即使今年能順利過冬，明年還是會有類似的危機出現，考驗歐洲國家購買天然氣的能力與應對智慧。