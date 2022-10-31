ATEEZ成員丁潤浩近日出現多個推特帳號指出他正與圈外女友戀愛中。此外，更有網友曬出多張證據照片支持。在韓網以及陸網上都掀起討論熱潮，不過經紀公司尚未出面回應。

男團ATEEZ在29日剛開始世界巡迴演唱會，正處於事業上升期的他們，卻有網友在推特上以小號曬出影片，曝光成員丁潤浩與一名女子漫步街頭的影片。這位以「潤浩啊抱歉」為名的推特帳號，曬出一段男女走在街頭的影片，並配文寫下「就說要小心一點啊」，最後更以「ATEEZ」、「丁潤浩」等標籤指出影片中的人是丁潤浩，且和圈外女友熱烈交往中。

此後，更有其他推特小號也指出被爆出來的女生在部落格自拍照中的戒指是和潤浩的家族戒同款。此外，在ATEEZ過去的情人節活動活動中，潤浩連續2年回答「棉花糖」的原因或與其圈外女友的暱稱為「棉花糖」有關。另外，過去ATEEZ在舉行海外巡迴演唱會時，她曾出現在ATEEZ於蠶室室內體育館的演唱會場次，不只請工作人員轉交祝賀花籃，坐的位置還是在潤浩父母旁邊，更與他們打過招呼。

有推特小號爆出兩人的戒指是同款。（圖／翻攝自韓網論壇《Pann》）

對此消息，在韓網論壇《Pann》及《Theqoo》上都掀起極大的討論。不過，鑒於過去此種爆料最後大多都未被證實。網友們目前大多採中立看法，表示「談戀愛可以，但上升期談戀愛就不太好了吧」、「ATEEZ國外粉絲比國內多，影響應該還好」、「感覺照片可以造假」、「等公司回覆吧。」

消息曝光後，在陸網上也引發大量網友討論，有網友表示「終於又輪到韓娛塌房了」、「果然，不管是哪個國家的藝人都一樣」、「笑死，那些之前批評內娛的人怎麼不出來說話了。」對此，也有粉絲出面反駁，表示「原推特PO文者已經刪除文章，是真是假還請大家張開眼睛瞧瞧。」此外，也有粉絲們收集爆料者的推特、韓網論壇、韓媒報導等資訊告知ATEEZ所屬公司Stone Music娛樂呼籲公司盡快處理，不過，截至目前Stone Music娛樂尚未做出回應。