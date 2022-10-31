國立高雄大學工藝與創意設計學系副教授王政弘日前開發中學理化VR（虛擬實境）教材《物質密室逃生記》，讓體驗者戴上頭盔就能操作何謂金屬導電等3種特性，寓教於樂。

此教材日前於「2022智慧校園資訊教育園遊會」公開發表獲得好評，吸引不少到高雄國際會議中心參展的民眾排隊體驗。系副教授王政弘表示，透過國科會計畫與高雄市教育局合作，攜手高雄市英明國中合作開發中學理化VR教材，搭配108課綱、中學理化學科「金屬與非金屬」單元。

單元模擬遊戲情境設計3道實驗關卡，幫助中學生循序漸進認識金屬與非金屬元素的導電、導熱、延展等3項特性。

王政弘指出，目前教材共設計鋁棒、鐵棒、銅棒、石墨棒、硫塊等5種待測物，學生透過VR頭盔沉浸式學習，更容易理解理化抽象概念，並享受破關成就感，例如「延展性」，元素物體被敲碎敲彎便可明顯看出差異；教師也能大幅減少實驗器材備料時間以及實體操作風險。