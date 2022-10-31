藝人李妍憬日前認愛謎片導演圤智雨，不過因為雪碧不避諱表示曾與圤智雨交往過，讓她難掩怒火開轟「不是前女友，是前砲友」，更嗆聲「不要佔用我男人的時間」，兩個女人的戰爭就此展開，沒想到連曾被雪碧介入婚姻的林咚咚也加入戰局，更公開與李妍憬的私訊內容，看得出來兩人已經站在同一陣線。

林咚咚日前在臉書發文：「地表最無恥小三，還真會炒新聞？呵，當小三時說別人在蹭她熱度，到現在還到處說謊，妳現在這樣，一點也不意外啊，就說老天長眼睛，有些人當小三還知道要躲躲藏藏，妳可是囂張得很呢，四十幾歲奶妹該退休了，甭成天在那裡刷存在感」，雖然沒有清楚指名道姓，但不難看出是在說曾介入她婚姻的雪碧。

林咚咚稍早發文附上與李妍憬的私訊內容，只見對方眼見她要扶養小孩相當辛苦，因此詢問是否有意願當直播主，此舉動讓她覺得感動又暖心，強調世界上的每個人如果都能有惻隱之心，社會也能有更多溫暖的延續，未來不論會不會一起工作，至少這份心意是暖暖的。

被指是圤智雨的前砲友後，雪碧也發文寫道：「別為了不值得的人事物煩惱，及時行樂最重要」，雖然未直接表明在回應此事，但多數網友都認為藉此吐露自己心聲，紛紛留言關切並為她加油打氣。