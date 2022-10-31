全國教育產業總工會今天發聲明質疑，對於辦學不佳的私立高中職處理，五都均毫無動靜，並點名嘉陽高中縮減教師薪資。（陳世宗攝）

全國教育產業總工會31日發聲明質疑，對於辦學不佳的私立高中職的處理，五都均毫無動靜，並點名台中市私立嘉陽高中多年來因財務顯著惡化，教師之薪資遭設上限超過的一律砍掉等。嘉陽高中回應說，該校教師薪資發放皆依教師待遇條例第17條規定辦理，嘉陽高中財務健全，薪資發放皆依法辦理。

全國教育產業總工會說，對於辦學不佳的私立高中職，五都均毫無動靜，以台中市為例，嘉陽高中多年來因財務顯著惡化，教師之薪資遭設上限，超過的一律砍掉，且教師基本鐘點竟從16節一路增加到21節，教師長期在做功德，全教產地方工會向教育局反應，均石沉大海。

全國教育產業總工會指出，嘉陽高中教師薪資遭無厘頭減降，教師學術研究變更未依教師待遇條例第17條規定與教師或工會達成協議，專任教師晉級方式及俸額皆未比照公立高級中等以下學校教師成績考核辦法規定辦理等，台中市政府都知情，卻都消極處理。

嘉陽高中回應三點聲明說，一、本校教師薪資發放皆依教師待遇條例第17條規定辦理。二、本校財務健全，薪資發放皆依法辦理。三、少子化衝擊，校內運作被迫縮減，致部分受到誤導；希冀同仁能共體時艱，維持校務低度正常運作。

教育局強調，立法院通過「私立高級中等以上學校退場條例」規定並提私校退場審議會辦理，目前台中市並無私校提出申請；嘉陽高中之前曾積欠薪資，經全國教育產業總工會反應，教育局積極進行瞭解後，學校即已發放教職員薪資，教育局並非沒有作為。