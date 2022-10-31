國防委員會今天下午審查國防預算公開部分，陸軍參謀長章元勳說，美售我陸軍250枚刺針飛彈，美方承諾，114年可以一次全數交貨；海軍參謀長蔣正國也說，海軍採購的250枚刺針飛彈也是在114年一次全數交貨。

蔣正國說，採購刺針飛彈的金額，陸軍是72億元，海軍是61億餘元，海軍本來是預訂今年交裝，但現在晚了；蔣正國解釋，本來是海軍先買，後來陸軍也要買，於是合併成一個案，但美方不同意，因美方是分兩案送交美國會，因此，美國陸軍到今年9月才與美廠商簽約，所以海軍也是在114年一次全數獲得刺針飛彈。