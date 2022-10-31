南韓總統尹錫悅前往梨泰院事故現場勘災。

南韓首爾梨泰院踩踏意外釀成逾300人死傷，南韓總統尹錫悅昨（30）日表示「難以抑制悲傷」，不過隨後前往現場勘災時竟反問「這麼多人死在這裡？」不當發言被南韓網友罵爆，批評不是人該說的話。

綜合南韓媒體《早安忠清》、「新聞自由區」報導，上百名年輕男女29日深夜在梨泰院踩踏意外中喪命後，南韓總統尹錫悅昨日發表全國演說，表示首爾市中心發生這樣的災難是場「悲劇」，他本人難以抑制悲傷，宣布全國進入哀悼期，將盡力提供葬禮及醫療支持。

不過他發表完談話、前往發生事故的窄巷勘災時，竟問了陪同視察的相關人員：「你的意思是這麼多人死在這裡？」

這句話隨即引發南韓民眾砲轟缺乏同理心與責任感。報導指出，尹錫悅的發言就像一個前往現場調查的檢察官，問了不須詢問就可以知道答案的問題，顯示對死者缺乏尊重。

南韓公民媒體「公民新聞探索」的崔英民導演表示，「不明白為什麼要在現場問這樣的問題。」一名記者批評，尹錫悅作為總統，並未展現出無法保護好民眾的悔恨。

另外「新聞自由區」也提到，尹錫悅昨日的談話中並未對南韓社會公開道歉，與過去已故前總統金泳三、金大中、盧武鉉等人，在重大災難發生時公開道歉的做法形成鮮明對比。

報導指出，金泳三在任時發生了多起重大災難，包括1993年渡輪沉沒釀成292人死亡、1994年大橋倒塌釀成32人死亡，他在意外發生後都有公開道歉。金大中執政期間發生夏令營火災，釀成23人死亡，他在災後公開道歉。2003年2月大邱地鐵被縱火，造成192人死亡，盧武鉉於就職總統前一周公開道歉，稱「將以有罪的心對待人民」。

針對尹錫悅的不當發言，南韓網友罵聲一片，有人回應：「這是人說的話嗎？」有人痛罵他「渾蛋」、「是男人嗎？」。

윤석열` 여기서 그렇게 많이 죽었다고?`

이게 인간이 할 소리냐? pic.twitter.com/kEvSc5ta0O — 경천애인 I (@6308jhannes) October 30, 2022

윤석열 이새끼 현장에 구경갔냐?

가서 한다는 말이 "여기서 그렇게 많이 죽었다고?"

시발 공감능력 -100

반지하 침수 사망 현장에선 "주무시다 그랬구나" pic.twitter.com/zLUigKQB9H — 굥14.7bn&Jullie건보료70달러 (@Kyong14_7bn) October 30, 2022

也有人回憶他8月在首爾洪災中視察釀成一家3口淹死的半地下房災區，據悉他當時也失言，反問為何受災戶不提前撤離。