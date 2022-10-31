日本股市周一收在近六周新高點，並延續了上周五華爾街股市強勁收漲的走勢，科技股領漲。

周一日經225指數收漲482.26點或1.78%，為27587.46點，指數並創下自9月20日以來新高水準。東證一部指數升30.38點或1.60%，為1929.43點。

Daiwa證券分析師Shuji Hosoi說，日本股市追蹤美國股市上周強勁收尾的走勢，表現強勁，但是我們不能樂觀。有人猜測，聯準會利率上升的最頂點可能會高於預期，而且美國公債殖利率上周五上升。美國公債殖利率未來走勢如何，仍不得而知，這對股市是不利的。

此前有數據顯示，潛在通膨壓力仍高，推升美國國債殖利率在上周五上揚。

電器股上漲2.78%，為漲幅最大板塊；此前該板塊的成分股給出強勁的財測。

日立上修獲利財測，股價大漲6.04%。

汽車導航設備製造商Alps Alpine上調獲利預測，股價飆漲逾15.5%，為漲幅最大的個股。

科技投資公司軟銀集團上漲6.21%，為日經的上漲提供最大助力。

優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷漲0.9%。晶片設備商東京威力科創（Tokyo Electron）也上漲1.31%。

基恩斯（Keyence）上漲8.92%；該感測器及影像系統大廠公布上季獲利成長，並提高年度股利。