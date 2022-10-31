原有事業營運穩健成長、新併購事業貢獻再加分，明基醫(4116)第3季營收7.56億元，年成長1倍，季減5.66%，營業利益年增3倍、季減16.17%，EPS 0.78元，前3季在業外進補下，稅後淨利大幅成長8.4倍，EPS 3.53元。

明基醫第3季合併營收7.56億元，年成長1倍，季減5.66%，毛利率下降超過5個百分點至29.25%，和第2季差不多，營業利益5209萬元，年增3倍，季減16.17%，EPS 0.78元，較去年同期大增3.1倍，與第2季差不多。

明基醫前3季合併營收21.72億元，年成長107.8%，雖然毛利率下降，但受惠營收規模放大，推升營業利益達1.33億元，年增率高達478.3%，稅後淨利1.57億元，年成長843.2%，每股盈餘3.53元，高於去年同期的0.37元。

全球新冠疫情趨緩，明基醫既有事業也漸漸好轉，全球市場醫材需求度回溫，2022年下半年又有新品推出，此部分營運開始彈升。明基醫新加入子公司合躍生活廣場有7家藥局通路、康科醫管有12家醫院、虹韻門市有45家門市，對營運貢獻再加分。