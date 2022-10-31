中央流行疫情指揮中心擬將確診者的隔離天數放寬，指揮官王必勝今天指出，隔離天數可能從7天鬆綁至5天，應會先等11月7日防疫新制上路後，再觀察一陣子才決定實施日期，最快本周將由專家會議討論決議。

王必勝表示，外界對於確診者隔離天數檢討提出許多意見，從學理上來看，專家應會就各國經驗來討論，可能縮短為5至3天，不過個人研判要一口氣縮短到5天以下，機率是比較低，畢竟隔離天數過短，當病患在病毒量仍高的情況下外出，容易造成疫情蔓延。

此外，國內今天首見XBB與BF.1變異株，是否將影響確診者隔離天數鬆綁？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從新加坡的經驗來看，早在該國過去BA.5疫情降溫時，就已出現XBB病毒，但直到10月才開始流行，顯示仍需要一段時間成為強勢病毒後才會流行。

羅一鈞說，新型變異株是否影響國內，要看整體社區的疫苗接種率、防疫措施、染疫族群的免疫防火牆是否足夠，這些都會列入政策上的考慮，但最重要的還是持續監控國際間的變異株以及流行趨勢。

另對於公衛學者建議，將染疫者接種疫苗的間隔從3個月縮短為2個月，指揮中心發言人莊人祥表示，近期已開始蒐集資料，但世界各國大多還是維持感染後3個月再接種疫苗，尤其美、日更是如此，仍有待進一步觀察。