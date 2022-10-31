學生們開心製作原民特色料理。（李京昇）

蓬萊、信德、大同與建國國小共同舉辦「在地國際化」課程，希望讓學生愛上山林。（李京昇）

為迎接國際教育2.0的上路，苗栗縣不僅在課堂上教導孩子們探索國際教育知識的浩瀚，甚至直接將課程帶到教室外的場域。蓬萊、信德、大同與建國國小師生，31日齊聚蓬萊國小旁的護魚步道，共同進行「在地國際化」課程，各校希望讓學生們從在地出發，認同鄉土並與國際接軌，並更親近山林、認識山林進而愛上山林。

蓬萊國小位在有國際慢城之稱的南庄，配合南庄鄉推動的南庄慢旅行，在蓬萊國小賽夏文化特色課程基礎上，協同對山林較為陌生的信德國小、大同國小、建國國小3校師生，共同合作上課，可謂「仙境奇緣」，透過實際山林體驗課程，具體增進學童山林永續共生的觀念。

今天活動由苗栗縣國民教育輔導團輔導員温櫻美、陳智康、葉怡美老師分別設計國際主題教案，聚焦在聯合國17項永續發展目標的第15項-陸域生態，不僅在自身課堂實踐，還能與4所學校一起合作，讓4所學校的師生藉由親身參觀蓬萊國小，認識山林之美之外，並透過老師跨域整合課程設計，讓學生認識生態環境保護重要性，並學會尊重台灣這塊土地。

縣長徐耀昌、 苗栗縣政府教育處處長葉芯慧表示，苗栗推展「在地國際化」課程在全國備受矚目，去年將國際教育拉到新埔國小外的海灘上課，獲得熱烈迴響，今年則是帶領學生走進山林，和賽夏族為主的蓬萊國小合作，將原住民文化與國際教育課程緊密結合，感謝今天4所學校師長願意將課程在地實踐，並引導學童走出課室、擁抱生活。