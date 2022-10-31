台南市刑事警察之友會副理事長常如山希望這次捐助電擊槍，讓警察更能專注於勤務執行，無後顧之憂。（警方提供／張毓翎台南傳真）

南市刑大今天藉著捐贈電擊槍的活動，宣誓反毒品、反詐騙、反賄選，展現打擊犯罪、維護治安的決心。（張毓翎攝）

台南市刑事警察之友會結合愛爾麗集團，31日特別捐贈30支最新型三發式電擊槍給台南市政府警察局刑事警察大隊。「政府做不到的，民間來做！」愛爾麗集團總裁常如山致詞時比較津貼警察、軍人的津貼，直言政府對基層警察照顧不如軍人，這次捐助電擊槍，也希望讓警察更能專注於勤務執行，無後顧之憂。

同時擔任台南市刑事警察之友會副理事長的常如山還說，警消工作勤務繁重之下，一定要採購最好的設備，但是現階段採購法中，很多好的東西沒辦法到位，所以民間企業先帶頭做，可能會讓政府部門產生壓力，認為要趕緊跟進。他覺得政府對警察欠缺照顧，有機會想要爭取提高警察待遇。

南市刑大表示，南市刑友會結合企業本次捐贈的30支新式電擊槍及210個電擊彈，市價約50萬元，該電擊槍排除傳統電擊槍僅能單發且為火藥式發射的缺點，選用含有「三連發」裝填及「無火藥」擊發方式，讓員警在面對歹徒時，能減少電擊槍裝填時間，換取更多現場判斷時間，亦能有效降低對於人體的殺傷力。

南市刑大大隊長林宏昇說，南市刑大獲贈30支最新型三發式電擊槍，將成為一劑有力的強心針，未來刑警大隊每一部偵防車上至少配置1支電擊槍，執勤同仁實施搜索、拘提、逮捕等攻勢勤務時，可選擇以電擊槍壓制歹徒，同時亦保障自身安全。

年底大選將至，南市刑大今天藉著捐贈電擊槍的活動，宣誓反毒品、反詐騙、反賄選，展現打擊犯罪、維護治安的決心。