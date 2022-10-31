近期通膨仍居高、聯準會鷹派政策立場未鬆動，風險性資產震盪持續，特別股表現同樣受到波及，近一個月表現承壓，儘管不確定性猶存、利率風險尚未解除，特別股表現波動頻頻，但後續物價壓力放緩後，主要央行升息舉措未如先前積極，特別股發行企業體質穩健，又具備高息優勢，仍可望吸引資金回流，表現仍不看淡。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，短期美債殖利率應維持震盪格局，不過市場預期明年3月可望來到本次升息循環的最高水位，若殖利率不再急升，可望降低收益型資產的波動度，使特別股走勢回穩。從供需角度來看，特別股近期新發行的數量明顯回落，在需求不變的情況下，有利價格回穩。

因公債殖利率竄升的情勢，特別股利差仍大至落在與上半年相差不遠的水準，意味著市場對特別股發行人的股息支付能力並無疑慮，企業營運體質仍富有韌性。

邱郁茹指出，從特別股主要發行產業金融業來看，以美國大型銀行而言，近期公布的第三季財報表現優異，主要收益於升息循環加速，淨利息收入持續擴張，且不良貸款下滑，同時消費者的存款及信用卡支付率上升，顯示消費者現金實力強大，意味銀行業信用品質優異，對特別股的主要發行主體金融業，將更加有利。

從收益角度而言，特別股的殖利率水準近7.7％，表現明顯優於美國投資級債，近期特別股與美國投資等級債利差走揚，信用風險較2008年金融海嘯仍處低位，故此時特別股投資價值逐漸浮現。

特別股今年以來上調信評企業總家數高於下調總數，顯示企業營運體質依然穩健，可提供穩定的利息來源，資產品質無虞，不失為穩健型在市況波動未歇環境下，可考慮配置標的。