蔡宗豪（右）的競選小物香蕉上貼4號，讓選民印象深刻。（蔡宗豪提供／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市議員第9選區候選人呂維胤認為口罩、面紙已太常見，環保袋、暖暖包都是選民喜愛的文宣品。（呂維胤提供／程炳璋台南傳真）

距九合一選舉不到1個月，台南市街頭競選小物各出奇招，今年在疫情下選舉，口罩成為最夯文宣，今年香蕉外銷衰退，影響市場價格崩跌，台南市有候選人改送香蕉當競選小物，成為熱門索取的創意文宣品。

台南市今年選戰中，常見的競選小物包括礦泉水、面紙、扇子與口罩，其中因新冠肺炎疫情仍嚴峻，口罩被認為是最實用，索取率最高的競選小物。不少候選人反應，民眾看見路口在發文宣口罩，還會刻意徘徊多趟索取。

為了增加差異性，有候選人改送其他文宣品，民進黨台南市議員第9選區候選人呂維胤認為，環保袋、便條紙、手機架也都是選民喜愛的文宣品，暖暖包在逐漸進入冬天的時候也很實用。

台灣香蕉今年出口量連續9個月衰退，外銷不成轉入內銷市場，造成價格崩跌，國民黨台南市議員第8選區候選人蔡宗豪發揮文宣創意，購買大批香蕉當競選小物，沿街拉票時，每人送1根香蕉，競選兼挺蕉農。

「每根香蕉價格只有5元」蔡宗豪大量採購逾百斤香蕉，連續多日在社區掃街拜票時發送給民眾，不僅為自己拉票，背後還有挺農原因。

根據農委會統計，台灣香蕉今年前9個月的出口量，較去年同期衰退近50％，且每個月出口量都較去年同月衰退2成至5成多。

蔡宗豪表示，台灣香蕉價格一路崩跌，青香蕉市場價格在3月時每公斤還有56.27元，直到9月只降到剩每公斤10.49元，才思考改送香蕉當競選小物，用行動挺蕉農。