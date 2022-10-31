萬聖節是許多小朋友最開心的節日，因為可以明目張膽的裝神弄鬼要糖吃。為了散播歡樂的氣氛，新竹市議會議長許修睿這兩天也特別變裝美國隊長還有精靈鬼怪等，一日數變，陪大小朋友歡度萬聖節，暫時紓緩選舉的緊張氣氛。

今天一早就有新竹市智障福利協進會的大朋友前來市議會討糖吃，議長許修睿與議會主管們不但親自分送糖果，議長許修睿還特別戴上精靈鬼怪的帽子，陪大朋友們同樂，現場笑聲不斷。

許修睿指出，萬聖節已經是國人喜愛的節日之一，大家都會變裝遊行或是討糖吃，前兩年因為疫情的關係，相關的活動減少，今年疫情相對穩定，大家也做好防護措施，適時適當的出來活動。

新竹市智障福利協進會的老師們也相當用心，每位大朋友都精心變裝成各式各樣的鬼怪，歡樂氣氛瀰漫在市議會，也讓新竹市議會揮別嚴肅的刻板印象，展現了親民的一面。

另外在青草湖國小，也有學生們在明湖里長林汶蓉跟家長們的陪同下，舉辦一場盛大的變裝遊行活動，家長費盡心思為小孩變裝，遊行隊伍從校門口出發，在沿途各個據點要糖吃，許修睿這時候則變身成為「美國隊長」發糖果、發氣球，小朋友們看到美國隊長興奮的一個個出場，輪番與美國隊長許修睿較量比畫，美國隊長撩落去，陪孩子們玩得盡興。

許修睿說，故事中的主角之所以能成為英雄，就是因為他們盡心盡力守護身邊每一個人。最近大家都在忙選舉，他本來就不喜歡把政治搞得很嚴肅，難得遇上西方鬼節，也讓大家可以搞鬼一下，暫時紓緩選舉的緊張氣氛。