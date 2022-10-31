宜蘭縣長林姿妙等15人涉貪案，今天（31日）宜蘭地方法院召開準備程序庭，15名被告中有2人部分認罪、願認罪協商外，林姿妙等13名被告都拒絕認罪，並批監聽譯文有誤、檢廉斷章取義，林姿妙更在準備庭後舉行記者會，批遭「栽贓抹黑、真的太超過！」

檢方起訴書指前宜蘭縣商業會理事長陳正勳，向林姿妙尋求1558地號免徵土增稅，林聯繫時任建設處代理處長吳朝琴協助，吳召集官員開會，出席的局處長、科長都成了貪汙圖利罪的被告。

前縣議員劉石純以及陳正勳等4人持有的98地號土地，原為林姿妙2018年參選縣長時的總部，檢方指該土地違背法令、延長使用作為韓國瑜參選總統的總部，林姿妙女兒林羿伶也涉入其中遭訴。

1558、98地號2筆土地，讓羅東鎮公所、縣府等多名公務員，以及林姿妙等人遭起訴。

被依貪汙圖利罪起訴、時任建設處代理處長的黃志良，在準備庭中堅決否認犯行，對於98地號的競總延長使用，強調無圖利任何人動機，更指起訴書有些內容與事實不符、天差地遠，讓「沒有」變成「有」，卻因此陷入重罪，盼將來不會帶著這份遺憾被埋葬。

檢方能查出98地號並起訴多人，也源自時任建設處代理處長吳朝琴的證詞，但吳朝琴在準備庭上，對起訴內容是「客觀事實我承認，但我沒有貪汙。」指他曾打給陳正勳，做縣長交辦的選民服務，但土地列管與土增稅無關，解除列管也不會免徵，必須符合農地農用才能免徵。

檢方偵辦此案之初，聲押吳朝琴與時任農業處農務科長的吳東原，吳東原在庭上透露，檢廉偵辦時他剛好打第3劑疫苗第2天，因疫苗副作用疲憊不堪，而廉政官又不聽他的說法，甚至只因陳正勳曾打一通電話給他，他隨口回了「嗯。」就變成教陳做壞事，強調沒有貪汙、沒有圖利！

林羿伶則批電話監聽譯文只有一半，強調說詞被斷章取義。林羿伶的委任律師郭美春批政治追殺，吳朝琴因廉政署的錯誤譯文受到誘導，但檢方則對此表達嚴正抗議。

陳正勳承認偽造文書，但否認行賄，涉及偽造文書的礦業公司負責人林錫欽則當庭表達願認罪協商。

林姿妙在庭上強調清白、否認洗錢，她沒有財產來源不明，對遭起訴感到「我心裡很難過、很痛。」監聽譯文中明明是壯圍鄉農會理事長林听洲打給她，卻被誤以為是陳正勳，否認有貪汙等罪行，林姿妙也在準備庭後舉行記者會，批檢方張冠李戴、發動及起訴的時間根本就是為了影響選舉。

宜蘭地檢署表示，林姿妙女士於今日開庭後，召開記者會發表的9點澄清，其中除第8點（發動及起訴的時間根本就是為了影響選舉）以外，其餘都是被告法庭中的辯解，本署檢察官會在法庭中逐一說明不可採的理由；至於第8點指責本署發動及起訴的時間點根本就是為了影響選舉，本署嚴正澄清，絕非事實。