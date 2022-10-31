台北市立動物園大貓熊團團做了兩次MRI（磁振造影）檢查，推測腦部惡性腫瘤機率大幅提高，大陸將安排2位專家來台探視，不過，台北市長柯文哲日前卻說「團團快要死掉了要來看一看」；台北市議會國民黨團痛批，柯文哲只會說風涼話沒有關心，農委會還要把團團送回大陸，真的是冷血甩鍋。前台北市長郝龍斌也痛批，與其說農委會「口誤」，應該是「可惡」。

郝龍斌在2008年12月23日將團團圓圓引進台灣，2009年元旦正式和大家見面，至今貓熊館觀看人次已高達2628萬人次；後來「圓仔」出生更創造5億的商機；而如今團團生病了，卻要把他送回去，柯文哲還說不需要任何醫療協助；對此，郝龍斌痛批，相信大陸有很多團團類似的案例，如果台北市政府是抱持著不需要醫療協助的態度，他完全不同意。

北市議員秦慧珠也痛批，團團圓圓是台灣的家人，但現在生病了就說人家「快掛了」，這是失言，貓熊到動物園是生態教育環境教育資產，動物不懂政治，不要把貓熊納入政治介入，多一些尊重關懷、多一點禮貌。

郝龍斌指出，生下「圓仔」後，台北市就是他們的故鄉，應該把他們當成家人，而不是展覽品，團團圓圓是屬於台北市政府，說要送回去真的很荒謬，與其說是「口誤」，應是「可惡」。

北市議員王鴻薇也痛批，「團團」生病引起國內民眾高度關注，中央農委會副主委回答很不適當，事後林務局雖然說是口誤，但農委會作為動物保育主管機關，不應該有這樣態度，團團不是物品，不是東西壞掉就把他還回去。