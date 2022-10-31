新北市近年升級YouBike1.0、2.0雙服務，在各行政區廣設YouBike2.0租借站，預計2025年全面升級，不過，民眾近期發現多處YouBike2.0租借站完工未啟用，質疑是否有行政怠惰。對此，交通局回應，這些租借站距離周邊站體較遠，為了配合後續車輛的投放計畫，仍在驗收，目前全市有25站仍待啟用，將在年底陸續啟用。

新北市去年宣布開通YouBike2.0，現有YouBike1.0仍持續營運，但將依使用年限、分批次升級2.0，目前轄內已有933站YouBike2.0，並持續增加中，目標2025年達到1500站。

雖然YouBike2.0設置已一段時間，民眾近期卻發現多處租借站仍未啟用，像是樹林區就有4處61柱未啟用，樹林陸橋旁的中正千歲街口站點更是延遲了2個月，仍未設置。

往年YouBike1.0雖發生過類似問題，因台電未牽電，導致啟用卡關，但民眾質疑YouBike2.0主打免牽電、車柱設好即可騎乘的特點，市府卻遲未啟用部分站點，是否有行政怠惰問題。

另外，不少租借站原先地點就是機車格，若未啟用即是犧牲機車族的權益，也擔憂會出現過往YouBike1.0未啟用後，機車、自行車亂停車的問題。

對此，交通局表示，公共自行車場站建置會依會勘期程進場施作，完工後由廠商提報機關查驗，確認設備功能正常無誤後，將依廠商車輛投放期程安排啟用，避免發生啟用後無車可借的狀況，因此並非設置期程延誤。

交通局說，目前25處建置完成尚未啟用的場站，將在今年底前啟用，市府即日起至年底也會再分批投入1500輛YouBike2.0，提供民眾使用。