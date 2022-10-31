由於三分之二員工拒絕接受一項薪酬和福利協議，蘋果在澳洲的數百名員工可能再次罷工，這一場在澳洲各地蘋果商店延燒了數周的罷工行動將再度升級。

根據周一公布的表決結果，68%的蘋果員工拒絕管理層提出的勞資協議。蘋果在澳洲擁有近4,000名員工，其中87%參與這次協商。蘋果拒絕對此結果發表評論。

澳洲零售和速食工會（the Retail and Fast Food Workers Union,RAFFWU）是參與這次談判的三大勞工團體之一，並代表約200名員工，他們將在周一晚間召開會議，該工會代表表示，展開更多罷工行動是「絕對」會討論的事項。

RAFFWU秘書長Josh Cullinan表示，成員們非常高興，他們已經爭取一份公平的協議長達3個月。我們預期成員們會想要支持一連串的停工。

RAFFWU成員在10月初進行了一場全天候的罷工，並在上周六為期3天的投票日中間又進行了一個小時的罷工。

這場勞資協商從8月展開，當時蘋果提出了一套新的固定調薪幅度和條件，但工會主張這些條件實則造成減薪，且將導致工作與生活失衡。

工會希望蘋果保證薪資增長能反映通膨，以及周末連休2日而非分開休假。目前澳洲的通膨率約為7%，比央行設定之目標區間還高出一倍多。

蘋果對此表示，其最低薪資已經比產業最低標準高出17%，且全職員工也有受到保障的周末休假。