高捷黃線機廠今（31）日在市長陳其邁主持下動工，國民黨高市議員黃紹庭直說，不分藍綠樂見高雄軌道交通能夠日漸發達，但要奉勸民進黨政府不要把公共建設當成選舉宣傳工具。同時他再次疾呼，高鐵從左營延伸至高雄車站的必要性，否則恐阻礙高雄未來百年發展。
黃紹庭指出，2018年高市長投票前夕，民進黨政府在高雄火車站舉辦一場「高雄鐵路地下化完工通車典禮」，然而4年過去了，高雄火車站到現在還沒正式完工啟用，而今日民進黨政府又舉辦黃線捷運動土典禮。
黃紹庭強調，當然不分藍綠，樂見高雄軌道交通能夠日漸發達，但這邊要奉勸民進黨政府，不要把公共建設當成選舉宣傳工具。
長期爭取高鐵延伸至高雄火車站的黃紹庭說，民進黨政府還是不願意將高鐵由左營站延伸到高雄車站，但高鐵如同軌道交通的大動脈，捷運及輕軌是血管系統，若高鐵沒延伸高雄車站，恐怕阻礙未來高雄城市百年發展。
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