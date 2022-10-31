前立委郭正亮。（圖 / 擷取自《中天新聞》YouTube）

根據中廣蓋洛普今（31）日公布的最新新竹市長民調顯示，三位市長候選人的民調分別為：民進黨沈慧虹25.96%、民眾黨高虹安25.96%、國民黨林耕仁14.04%，其中沈慧虹的民調在一個月內暴增近8%（18.22%升至25.96%），成長幅度之高也令前立委郭正亮驚呼「不可思議」，疑惑「怎麼可能一下子增加近8%！？」

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》上表示，沈慧虹的民調能在一個月內暴增近8%簡直是歷史奇蹟，因從沒發生過這種事，「除非高虹安發生大家都沒聽過的『超級大醜聞』」。

郭正亮接著說，民進黨兩個月來一直在主攻高虹安的論文與資策會爭議，對此主持人馬千惠問道是不是上述兩事發酵了？郭則直言「發酵個頭！」因此類事件通常在第一個月影響的力度最強，不可能發生「打了兩個月的議題，在最近一個月才開始發酵」這種事！

對於沈慧虹在20到39歲的民調激增，領先高虹安13%，郭正亮直言「跟你的經驗完全不符」，因據他過去所看到，高虹安是在60歲以上民眾的支持度很低，且「柯建銘有這種魅力嗎？林智堅也不太敢出來造勢」，因此郭正亮直呼，邏輯太奇怪了！

郭正亮也指出，在這兩次民調林耕仁和高虹安的升降幅度不大，唯獨沈慧虹支持度爆增，唯一合理的解釋就是「未表態 / 決定」的選民跑去支持沈，但邏輯上實在是說不通，因選舉不可能戲劇化到這種程度，他以多年前許文龍和李遠哲幫前總統陳水扁造勢為例，指這是幫陳大大加分，但其民調也僅增加4%，「怎麼可能一下子增加8%！？」