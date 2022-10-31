吃醋了？柯文哲與「白狼」張安樂同桌吃飯零互動 王世堅：柯市長大人真機靈啊

全民計程車司機聯誼會昨舉辦30周年感恩餐會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲帶著無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席，與中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂同坐主桌，相較柯眼神閃避零互動，黃珊珊則有打招呼交談。對此，民進黨台北市議員王世堅大酸，柯文哲常與道上接觸，如今卻為選舉故意視而不見，這叫「枵鬼假細膩（矯揉造作）」，顯然把江湖人士當「尿壺」，需要時用、用完即丟。

王世堅指出，柯文哲前陣子合體鍾東錦被批評，昨又對自己的「天菜」張安樂視而不見，顯然是「枵鬼假細膩」，柯只是因為怕對選情有影響才暫時避而不見，但這樣反而更糟糕，因為柯文哲私下跟他們這些道上人士有相當多接觸、默契。

王世堅說，張安樂跟柯文哲時常在此種場合相遇，柯也有禮遇對方的經驗，比方白狼曾在台北車站舉辦中共國慶升旗典禮，市府還畫定一大塊區域給白狼使用，還有先前在西門圓環也是，中共號召的車隊、大旗隊大剌剌在宣傳等，這時才裝不認識？

而新北市長侯友宜昨雖出席餐會但致詞後變快閃離去，王世堅認為，侯出身高階警官，打個招呼、使個眼神都不對，照理說黑白不該合流，即便巧遇也應拂袖而去，但奇怪的事，昨天那場活動，受邀者大多都知道有誰出席、是否有黑道人士，像民進黨籍公職就沒人參加，能免則免、能避則避。

王世堅批評，不該將江湖人士、黑道當尿壺，但部分特定經營這些選票的人士，就是把黑道江湖人士當尿壺，需要時用、用完即丟，他也直言「柯文哲裡頭最顯著的一位」，應該像民進黨一樣站在是非、黑白處，不該相處的、該拒絕的就用法律來對付，一切秉公辦理。

至於黃珊珊向白狼打招呼一事，王世堅則強調黃最無辜，相信兩人真的是巧遇，因為黃珊珊過去從來沒參加過這種場合，也沒選過選市長級的大型選舉，所以黃珊珊應該是真情流露，想說自己真的認識這個人，才會去打個招呼，不像柯文哲過去都默許張安樂辦活動，如今卻裝不認識，就是枵鬼假細膩（表裡不一）」。