國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會進行11月國政民調，訪問民眾對不同領域國政心中的評分，在經濟發展跟言論自由領域，藍綠支持者看法相當兩極，綠支持者看好經濟也給予言論自由相當高評分，藍支持者則看衰經濟，且認為言論自由大受箝制，不過在兩岸關係上，藍綠支持者都未給予高評價，滿分10分中，平均只給2.6分，皆不看好兩岸關係。江啟臣也指出，2023年的關鍵字是「憂」，他呼籲施政以民為本、以人為念，讓「憂」成為「優」。

江啟臣指出，在「國政治理」的部分，全體選民的預期分數為4.0；「兩岸與外交」的部分，全體選民的預期分數為3.5；「民主與人權」的部分，全體選民的預期分數為3.8；「經濟與發展」的部分，全體選民的預期分數為3.7；而在「民生與疫情」的部分，全體選民的預期分數為3.7。

若細部探討19題分項，臺灣民眾對於「兩岸關係改善」2.6、「美國與中國大陸對抗關係趨向和緩」3.0、「臺海和平穩定」3.1、「政黨政治良性競爭」3.1、「臺灣通貨膨脹趨緩」3.1、「臺灣薪資成長」3.1等五項最為悲觀，甚至在「兩岸關係改善」已經非常接近「極度悲觀」的評估。

前海基會副董事長高孔廉表示，這次調查報告總結一句話就是，「民眾對於經濟、兩岸前景不樂觀，對政黨競爭很悲觀，甚至於對司法獨立是沒有信心」，且從民調看出綠營、非綠營對民調問題的認知是嚴重分歧，包括對經濟前景、通貨膨脹、薪資成長都看法分歧，泛綠樂觀，但所有非綠陣營都呈現悲觀，顯示臺灣現在是非常嚴重分歧的社會。

國民黨立委李貴敏表示，民調的兩極差異，原因恐是行政單位沒有給人民真正的訊息所致，以平均薪資取代薪資中位數，導致泛綠受訪者有別於全球對經濟發展的悲觀態度，對經濟前景平均分數呈現相對樂觀的6分，作為一個執政黨，想的若只有掩飾真相，民眾得不到真實的訊息，民調就會出現如此兩極的差異。

啟思民本基金會執行長黃子哲表示，國人對明年的信心指數呈悲觀，因此民調最後的結論是憂愁的「憂」，回顧2021年代表字是宅，2020年是疫，2019年是亂，2023年對國人而言是前景堪憂，值得注意的是，2023年是選戰準備年，明年兩岸議題會不會再被民進黨挑起，做為意識形態的對抗，造成兩岸關係更不穩定，值得各界繼續觀察。