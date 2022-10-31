高雄一名78歲婦人因左腳腫脹疼痛，前往高雄市立民生醫院掛急診，抽血檢查發現深部靜脈栓塞指標數值達8717.32ng／mL，為正常值500 ng／mL的17倍多，緊急安排血管電腦斷層檢查，發現婦人的左側髂靜脈、股靜脈至膕靜脈有栓塞情形，診斷為左下肢深部靜脈栓塞，若不立即治療，患部會缺氧腫脹，引發腔室症候群，可能引起敗血症需要截肢，不截肢則會造成死亡。心臟內科李明義主任給予抗凝血劑注射治療，一周後婦人順利出院。

深部靜脈栓塞(deep vein thrombosis DVT) 是指在深層靜脈內有血塊阻礙血流，造成靜脈血管發炎，常發生在下肢深部的大靜脈，若血塊阻塞不僅會使下肢血液回流受阻， 血栓還可能破裂，回流至右心，再到肺動脈造成肺栓塞奪命。

臨床上引發深部靜脈栓塞的危險因素很多元，包括長期久站或久坐、臥床、腹部壓力過大（懷孕或腹水）、靜脈瓣功能不良、服用避孕藥、惡性腫瘤、膝髖關節術後、骨盆骨折等原因都可能導致深部靜脈栓塞，引發死亡。

放射科醫師黃培毓表示，通常下肢深部靜脈栓塞在一開始形成時並沒有症狀，後期常見症狀包括患側下肢腫脹、疼痛及發熱等症狀；另外腓腸肌(小腿肚)在足背屈曲時疼痛，稱霍曼氏徵象 (Homan's sign)，若有相關症狀，建議接受下肢血管電腦斷層或超音波檢查，以鑑別肌肉筋膜問題或蜂窩性組織炎，並積極接受治療。

高雄市立民生醫院院長顏家祺提醒，民眾平常應注意同一種姿勢不要維持過久，避免長時間站立或久坐，長時間搭車或搭機要適時起身活動，若有出現疑似症狀時，應及早就診，以免耽誤病情。