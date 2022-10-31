冠星-KY(4439)自結前三季獲利，前三季自結稅前盈餘新台幣4.62億元，每股稅前盈餘12.28元，創下上市以來的歷史新高。

展望第四季，冠星-KY表示，進入換季調整期，受到終端服飾需求轉弱，客戶庫存調整的影響，加上中國內需疲弱，營收會相較以往明顯轉降，此波段調整，短則至明年3月，長則有可能須至明年Q3景氣才能回升。今年下半年雖然景氣轉弱，但設定目標維持賺進一個股本的看法仍不會改變，另受惠原物料價格回穩，加上美金匯率走升等因素，第四季獲利仍可望優於去年同期。展望後市，明年Q1、Q2表現將不弱於Q4水準，加上2024年有奧運題材，看好2023年下半旬，景氣、訂單都會逐步回溫。

冠星-KY主要產品為運動休閒之棉混紡針織布，營運地點包括香港、中國、柬埔寨、越南，員工人數約1100人左右。公司的客戶包括adidas、NIKE、PUMA、GAP等國際知名品牌，擁有產業一定地位。過去每年(2017年至2021年)冠星獲利能力穩健，該期間每年獲利皆為一個股本，同時，冠星承諾獲利回饋給股東，歷年配息率皆有五成以上。