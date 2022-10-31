國防委員會今天下午審查國防預算公開部分，陸軍參謀長章元勳說，我向美採購高效能反裝甲飛彈（拖式飛彈），本訂2022年與2024年分兩次交貨，現2022年將延後到明年，至於2024年交貨期程不變。立委問，確定明年交貨不會再變？章元勳本來說，不會再延，但主席王定宇說，他在委員會學習到的經驗是，沒有絕對，章元勳也改口說，盡力不變。

章元動說，拖式飛彈目前已付款70億元，明年付12億，合計82億元，立委質詢錢已付超過一半，還沒拿到貨。全案最後決定凍結5000萬元。

高效能反裝甲飛彈（拖式飛彈）案，台美雙方本來敲定在2022、2024分批運交拖式飛彈予台灣。其中2022年美將交運460枚拖式飛彈、改良式目標獲得系統46套、悍馬車46輛；2024年交運飛彈1240枚、改良式目標獲得系統54套、悍馬車54輛。不過，美方今年該交的460枚拖式飛彈，迄今未交1枚。