橙客們準備登機啦！桃園璞園領航猿PLG第三季主場賽事門票，將於11月6日開放2021-22年球季季票會員優先購買季票方案，12月份主場例行賽單場票則於11月21日中午12點半全面開賣。今年度座位全新升級，新增球員席後方「馬赫席」以及能夠整場與Pilots Crew一同應援的專屬「啦啦隊互動應援區」，領航猿航空TYP-03班機，已準備好與你一同飛行，帶給橙客更不一樣的飛行體驗。

領航猿2022-23主場座位區再升級，新增球員席後方「馬赫席」，最近距離為球員加油應援，感受場邊暫停時的緊張氣氛；另增設「啦啦隊互動應援區」於橙客席L、M區及航廈席E區，整場球賽Pilots Crew都將陪你一起應援，近距離感受他們的熱情活力，詳細售票資訊請參考桃猿璞園領航猿官方粉絲專頁。

2022-23新年度領航猿季票方案延續去年，依舊分為頂級艙等48000元的跑道席季票、28000元的橙客席季票、10000元的航廈席季票及二樓塔台席季票6000元，共計可觀賞20場主場賽事，四艙等季票方案，皆為橙客準備最有型OOTD，全新首波飛型計劃斜紋布P字母貼布繡老帽、全猿衝場主題球衣、全猿起飛實戰熱身外套、網洞透氣雙層籃球褲，讓你從頭到腳都有型。

另外更針對今年度最佳觀賽視野的跑道席季票，提供生活化商品，包含領航猿飛行夜燈、Molten x Pilots小戰術版，時時陪伴橙客，更加碼提供「Ogeeg單月最佳飛行員獎頒獎權益」，凡抽中之橙客除可親自頒獎給獲獎球員，還可得到客製化Ogeeg PIC I音響一台。

此外，今年度領航猿合作夥伴更加碼提供好禮，頂級艙等的跑道席季票橙客入住桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，可享知味西餐廳免費雙人晚餐一套，以及金色三麥禮物卡1000元，跑道席與橙客席季票皆可獲得健身工廠全台不限地點、不限時段的三個月體驗會籍，不一樣的娛樂體驗通通送給你。

2022-23領航猿年度季票開賣，第一階段優先開放2021-22季票球迷購買，自11/06(日)12:00至11/08(二)23:59止，第二階段全面開放購買，自11/12(六)12:00至11/16(三)23:59止，支持領航猿的橙客們，趕緊訂購季票，20場主場等你猿地集合，登機飛行作戰啦！