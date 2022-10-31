台北市立動物園大貓熊「團團」病程發展快速，中國大陸將派2名專家來台探視，動物園也協助申請專案來台，北市議員秦慧珠表示，台北市政府在10月27日發文給農委會、10月28日就得到林務局專案同意；同時函覆指揮中心，但目前市府仍未收到正式公文，無法送移民署，她也呼籲，中央不要耽誤應盡快跑完流程，核准專家來台灣。

外界也相當好奇，這次來台的2名專家會是誰，對此，前動物園長葉傑生透露，主控權還是在陸方，但他猜測可能是獸醫師湯春香和保育員黃治，他說，這兩位是和團團圓圓感情較好的專業人士。

秦慧珠也透露專案申請最新進度表示，指揮中心收到函文後稱大陸專家來台要比照「0＋7」模式，但市政府仍未收到正式公文，必須收到指揮中心公文後才能送移民署。

秦慧珠也表示，陸委會的角色也很重要，兩岸事務沒有小事，陸委會也在居中協調，2位大陸專家何時可以來台，審核程序在中央，呼籲中央不要耽誤盡快跑完流程，核准專家來台灣。