新住民之子阿偉童年都在越南長大，返台後卻因口音、背景遭受欺負，更因竊盜罪多次出入少年觀護所。後來他決定痛改前非，在母親陪同下，參加就業服務處與更生少年關懷協會合作辦理「高關懷及受保護處分少年就業輔導計畫」，目前進入咖啡店工作，已穩定就業滿5個月並持續就業中，希望早日重回社會。

小偉直到11歲的時候才來到台灣，但因為文化跟語言的差異，即便小偉很努力在學習適應台灣，仍經常因為口音、溝通、個性等狀況，和同儕產生誤會及摩擦。

他後來因為竊盜罪數次出入少年觀護所，諸多經驗讓小偉更難以肯定自己，也導致人際交往極少正向經驗的他，越來越找不到合適的方式與社會連結。

新北市就服處表示，當初小偉在媽媽陪同下，報名工作體驗營及職業興趣探索課程，經過評估，推介至中繼職場「未來咖啡」，增加在職場工作的經驗，逐漸適應職場，磨練人際應對能力。

「在這裡我遇到了對我很好的同事跟就服員，雖然有時候會有爭執，或是不守規矩的時候會被糾正，但大家都對我很好。」剛開始工作時，小偉常因溝通和同事產生不愉快，或是在工作上出錯，但在未來咖啡和就服員的耐心輔導與培訓下，小偉逐漸步上軌道，成為咖啡廳內外場的可靠員工。

小偉說，現在的他在工作裡找到成就感，身邊多了一群像好朋友的工作夥伴，他們都是我的星星。從興趣探索、求職準備、職能培訓到適應職場，就服員陪伴小偉9個月的期間，小偉找到了勇往直前的目標，並在就服員與工作夥伴的陪伴下，目前已穩定就業滿5個月並持續就業中。

勞工局長陳瑞嘉表示，就業服務處與更生少年關懷協會合作辦理「高關懷及受保護處分少年就業輔導計畫」，針對有就業意願之15歲至18歲高關懷及受保護少年，提供職業心理測驗、就業諮詢、就業資源、職業興趣探索課程、就業輔導、就業媒合、陪同面試及職場關懷服務，期以提升少年之就業各項能力，及協助排除就業障礙，進而順利就業。