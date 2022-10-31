市議員李榮鴻31日邀集觀光旅遊局及大甲區公所、里辦公處，和附近居民等，一同於現場舉辦工程說明會。(李榮鴻服務處提供)

觀光旅遊局指出，工程規畫告白鋼琴、琴動濱海橋、漁網地景平台等，透過三處景點來吸引民眾。(台中市証政府提供)

風的故鄉起風了！大甲區松柏漁港自行車道，經市議員李榮鴻爭取於2019年啟用，吸引許多旅客前往騎乘欣賞海景；但該自行車道未連接到苗栗縣綠光海風自行車道相當可惜。中市觀光旅遊局指出，目前已完成整地及生態檢核作業，工程預計2023年六月完工啟用，透過網美行銷松柏漁港。

市議員李榮鴻關心松柏漁港自行車道跨橋串聯工程進度，31日邀集觀光旅遊局及大甲區公所、里辦公處和附近居民等，一同於現場舉辦工程說明會；民眾引頸企盼透過觀光帶動地方走出「風頭水尾」的悲情，吸引觀光客前來前車促進地方觀光與商機。

觀光旅遊局指出，該處因有水域阻隔須施設跨橋工程，經費約2000多萬元，目前已完成整地及生態檢核作業，工程規畫告白鋼琴、琴動濱海橋、漁網地景平台等，透過三處景點來吸引民眾；藉由網美、網帥打卡分享，讓民眾知道松柏漁港這個好地方，工程預計2023年六月完工啟用。

福德里長莊金波說，感謝市長盧秀燕及李榮鴻議員為地方爭取建設來推動觀光，鄉親都相當高興，特別松柏漁港外界鮮為人知，加上又是「風頭水委」，相信未來會吸引更多觀光客進來。

李榮鴻表示，為延續大甲濱海自行車道的完整性，積極向盧秀燕市長建議跨橋工程；明年工程完工後，自行車道路網即告完善，將台中市、苗栗縣相串連，北連苗栗、南連大安、東連后里，讓自行車族有安全的休閒環境，將點、線、面相串連，更具旅遊觀光價值。

李榮鴻特助李文傑說，目前正值鰻魚季，為降低對捕鰻作業干擾，建議調整工期；另考量水域生態平衡，請使用低干擾低衝擊工法，並預留漁民整地空間以利捕撈作業。