國民黨今踢爆桃園市立圖書總館工程，違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」，違反利益迴避，桃園市新建工程處澄清，是原廠商在專業考量下，自行尋找廠商團隊合作，並非契約主要部分，和「轉包」概念有異，強調都依政府採購法及契約相關規定辦理。

國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超與文傳會主委洪孟楷今舉行記者會，指蘇巧純在2020年承諾「蘇貞昌行政院長任內不投標案」，如今卻疑似借牌得標，透過桃園市立圖書總館的營造商春原營造，以「限制性招標」獲得2495萬元的「互動多媒體」標案，且該筆金額還是桃園市政府在2021年12月才追加預算。

市府新建工程處表示，總圖工程為配合圖書館營運需求，新增「互動多媒體」項目，考量系統與工程介面整合，因此新工處依政府採購法及契約相關規定，與總圖施工廠商春原營造辦理變更設計納入。

新工處說明，遭指控的「互動多媒體」項目，是市府與原營造廠商春原營造辦理契約變更設計所納入，並非由其他廠商另行投標，也無原營造廠以外其他廠商出席變更設計議價會議。強調原廠商在專業考量下，自行尋找廠商團隊合作，屬契約內部分項目交由其他業者執行，皆符合政府採購法規定。

新工處也澄清，依照採購法規定，「轉包」是指將原契約中應自行履行的全部或主要部分，交由其他廠商代為履行，本案並非「轉包」，而是原營造廠商春原營造將原契約中「非主要部分」，由其他廠商代為履行，都符合採購法規定，也是工程實務常見的方式。