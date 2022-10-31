虎門科技(6791)採競價拍賣方式辦理承銷於今(10月31日)日順利完成，得標加權平均價格為49.85元，此次辦理公開申購價格為46元，11月2日至11月4日為公開申購期間，11月8日為公開抽籤日。

虎門科技公司初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，虎門科技辦理競價拍賣股數1,673仟股，公開申購股數為731仟股。本次參與投標之投標單筆數計537筆，合格標單共522筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於10月31日上午十時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為45.22元，最高得標價格為60元，得標加權平均價格：49.85元。

證交所表示，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，「虎門科技股份有限公司」競價拍賣最低承銷價格為38.33元，此次辦理公開申購價格為46元，11月2日至11月4日為公開申購期間，11月8日為公開抽籤日。