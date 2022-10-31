楊子儀擔任「蔬福生活App」代言人。（中華福報生活推廣協會提供）

已茹素5年的楊子儀向來推廣素食不遺餘力，31日受邀擔任「蔬福生活App」代言人，他說自己原本是無肉不歡的人，一定要吃到牛肉和蝦才有覺得吃到東西，更曾因主持《食尚玩家》吃和牛、龍蝦、螃蟹等美食吃到怕，後來在夢中收到開示，加上「時間到了」的機緣，譲他走上了蔬食之路；雖然因婉拒葷食通告、代言而失去許多工作機會、餓了3個月肚子，但3個月後便一連接到兩個蔬食代言，也開啓了「蔬食男神」封號。

楊子儀回顧自己的蔬食之路，透露幾年前還主持《世界第一等》時，有一天突然睡覺做夢時夢到「乳牛在吃草、水牛在耕田」，還冒出一句OS：「這樣你還要吃牠嗎？」

我醒來後心想：「怎麼回事？我吃的是肉牛又不是乳牛或水牛！」後來他去常去宮廟拜觀世音菩薩，請示「是不是叫我最近不要吃牛肉」，結果連續3個聖筊，覺得「太玄了吧？」的他決定先不吃牛，隔一周就看到新聞有個英國老婦人吃了美牛得了狂牛症，整個腦袋被寄生蟲咬掉一半，「我心想：哇！《世界第一等》外景會吃到的都是美牛，祂讓我避開這一段！」

後來他主持《食尚玩家》時已經開始跟著「西哥」陳博正學佛法、聽他講佛經的課，也已經開始在龍太宮服務，所以當時出外景時，他專攻雞和豬肉、牛蝦交給哈孝遠，「有次來了一盤松阪豬（豬頸肉），是伊比利豬等級的高檔肉質，我心想這盤豬太漂亮了先試吃 ，結果一咬，脖子突然一陣痛，那一刻我一閉上眼睛，就看到一隻豬在我眼前，一把刀從牠脖子砍下去。因為跟西哥學佛法，知道有個東西叫他心通，豬往生前畫面傳到我腦海了。第一時間我還在主持，就對著天說祢在開玩笑嗎，我現在主持《食尚玩家》耶，現在連豬都不讓我吃，祢什麼意思？」

當時的他固定在龍太宮服務，隔一周後就有個法會，宮主也就是西哥的老婆要他們服務的人在法會前都要茹素，他就藉機開始吃素一星期，「法會一結束，我突然覺得吃素好像不錯耶！」就這樣他先推掉《食尚玩家》，但後來還是有些工作邀約是要他介紹葷食，於是他跟經紀人說是否不要再接葷食工作，原以為會被拒絕，因為當時他百分之80的工作都跟葷食有關，不料經紀人竟說「好啊、吃素食不錯」，他還問「你確定嗎？我們會餓肚子、會死掉喔！」後來也果然過了3個月完全沒通告和活動的日子，但3個月後就接到兩個素食代言，「從那一刻開始都很順，我也都走向推廣蔬食」。

他說自己的茹素機緣很奇妙，就是「時間到了」，讓他主持《食尚玩家》兩年吃肉、 吃和牛、龍蝦、螃蟹吃到怕，「先讓我把這輩子的肉都吃完了，才讓我轉素食」，現在就是個完全不吃肉的人；不過一開始吃素時怕肚子餓，身邊都要準備零食，後來才發現是吃錯食物，只要蛋白質吃夠多就不會餓，「要吃對東西，像我豆漿量就喝很大，因為配合健身，一天要攝取的蛋白質是120克，是很高的」。他推廣素食有成，粉絲有一半以上也都吃素，身邊朋友只要跟他出門就是約素食餐廳，「在劇組拍戲時，大家看到我的素便當，會說哇看起來很豐盛，因為五顏六色，曾經整個劇組10幾個人跟我一起訂素食便當！」

被問茹素這幾年感情可有新發展？楊子儀笑回：「很難！吃素慾望會變少很多，以前吃海鮮時，每天好像18歲！修佛、靜坐也會清心寡慾，較少往那方面想，慾望都放在戲裡了！」他說拍戲最開心的兩件事就是梁朝偉說過的「可以過不同的人生，但不需要負責任」，也可以藉著當演員修行，會遇到不同的緣、不同的人，「西哥告訴我，在演藝圈很重要的工作就是寓教於樂，我愈來愈感受到了。很幸福也很感謝我是演員！」

他參與演出的三立華劇《門當互懟愛上你》提前下檔，不過他說感受不到被腰斬，也沒有失落，劇情就是順順地往下走，他也很喜歡後面結尾，尤其跟大家相處都很開心，明明跟連晨翔、大元相差5-10歲，卻和他們演同學，感覺自己也好像變年輕了！他11月會開始主持一個蔬食節目，下一部戲也在籌備中，之前幫西哥做的YT頻道《西哥發神經》講完42集《道德經》，原本已錄好《心經》，因為他去接戲所以就沒時間剪接，現在戲殺青了，他昨天就開始進行剪接了。